Virginia rebate crítica de Evaristo sobre maternidade; entenda

Da Redação

Jornalista Evaristo Costa e influencer Virgínia

Uma polêmica envolvendo a influencer Virginia Fonseca e o jornalista Evaristo Costa, com comentários e desabafos, chamou a atenção da internet nesta quarta-feira (5).

Tudo começou quando a esposa do Zé Felipe publicou um vídeo da filha, Maria Alice, pedindo o colo da babá na hora de tomar vacina. No momento do registro, a menina chora, sai do colo da mãe e levanta os braços em direção à babá.

"Já ouviram falar: 'mãe é quem cria'?", comentou Evaristo Costa após a postagem.

A frase repercutiu nas redes sociais, com comentários de pessoas que concordavam com ele ou defendiam Virginia. Zé Felipe, marido de Virginia e pai de Maria Alice, também entrou na confusão. O cantor gravou vídeos xingando Evaristo, chamou o jornalista de "folgado" e disse que tem muita gente na internet que "fala o que quiser". Ele também usou palavrões para expressar sua revolta.

Virginia também manifestou sua insatisfação com o comentário. Ela compartilhou uma foto chorando e escreveu algumas mensagens lamentando a situação. "Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei as minhas filhas, eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém. Para dar a vida que pessoas que eu amo merecem!"

A influencer também se disse abalada: "Eu não concordo com o que ele disse, vocês não têm noção do quanto dói ler isso".

Evaristo, por sua vez, se pronunciou após o ocorrido. "Sou da paz. Não polemizem onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido (a) tô aqui pra me desculpar", escreveu.

Com informações do g1.

