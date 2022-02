Da Redação

Virginia posa em escada de jatinho com bolsa de R$ 32 mil

Virginia Fonseca viajou para o Rio de Janeiro e fez questão de compartilhar o look do dia com os seguidores antes de embarcar em um jatinho. Poderosa, a mulher do sertanejo Zé Felipe posou na escada da aeronave, ainda na pista, ostentando uma bolsa Chanel de R$ 32 mil.

continua após publicidade .

"Hoje é dia de gravar Domingão do Huck!! Tamo chegando RJ", avisou a mãe da pequena Maria Alice, que participará do programa comandado por Luciano Huck.

Além da bolsa, um modelo flap bag da coleção 2021 da Chanel, que originalmente custava US$ 6 mil, está esgotada e fez sucesso com a estampa de grafitti, ela usou chinelos de borracha e um vestido também com estampa gráfica e detalhes de plumas.

continua após publicidade .