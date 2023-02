Virgínia planeja próxima gravidez e fala em cirurgia: "Engordo muito"

Da Redação

Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digita, é mãe de Maria Alice e Maria Flor

Virgínia Fonseca deu à luz Maria Flor no final do ano passado, mas revelou que já deseja aumentar a família. Casada com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital, que também é mãe da pequena Maria Alice, contou ainda que pretende fazer uma cirurgia plástica porque “engorda muito nas gestações”.

“Fiz a lipo 10 dias antes de engravidar dela. Sempre engordo muito nas gestações, pois não consigo me alimentar bem”, contou Virgínia durante uma entrevista para o Gshow. A famosa ganhou 23 quilos enquanto esperava a primogênita e 16 com Maria Flor.

“Em três meses, perdi 13 quilos depois que Maria Flor nasceu. Consegui me alimentar melhor, treinar e fazia aeróbico em jejum. Com as duas gestações, meu peito caiu bastante. Tenho vontade de arrumá-lo, mas não agora, pois quero engravidar de novo. Só após ter todos os filhos”, contou Virgínia.

Zé Felipe, ao ser questionado sobre aumentar a família, não escondeu a animação com os planos: "Estou pronto! Preparado e querendo outro filho. Só ela mandar”, disparou o cantor. Apesar de querer uma nova gestação em 2024, Virgínia deixou a possibilidade no ar. “Programo para o ano que vem. Mas quem sabe daqui a pouco apareço grávida?”, completou.

