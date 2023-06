Virgínia mostra procedimento estético no bumbum: "Ficando de milhões"

Siga o TNOnline no Google News

Virgínia Fonseca aproveitou a manhã desta segunda-feira (5) para passar seu tempo em uma clínica de estética. A influenciadora contou para seus seguidores que estava no local para fazer um procedimento no bumbum.

A mãe de Maria Alice e Maria Flor detalhou o que estava fazendo e ainda compartilhou o resultado. "Estou por cá, eu amo esse aparelho. Bumbum está ficando de milhões", explicou Virgínia, que ainda contou porque estava com uma marca perto dos glúteos.

“Ignorem essa marca, é que vim no Dr. Alessandro semana passada, fiz procedimento, fiquei com micropore que só pode tirar depois de 24 horas e antes fiz bronze, aí fiz com o micropore mesmo”, completou.

Foto por Reprodução/Redes Sociais

Mais cedo nesta segunda (5), a mulher do cantor Zé Felipe já havia divertido os seguidores ao expor a intimidade do banheiro da mãe. Durante a madrugada, a famosa ouviu uma "conversação" no cômodo e foi bisbilhotar para ver o que Margareth Serrão estava aprontando. Confira a matéria clicando aqui.



