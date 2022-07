Virginia mostra detalhes da decoração do quarto da 2ª filha; veja

Da Redação

Os fãs de Virgínia estão contando os dias para o nascimento de Maria Flor, a segunda filha da influenciadora com o cantor Zé Felipe. Mas enquanto a data não chega, a jovem resolveu mostrar detalhes da decoração que irá compor o quarto da bebê. Em um vídeo publicado no YouTube, Virgínia revelou detalhes do projeto.

O espaço contará com uma temática de flores, em homenagem ao nome escolhido. Durante o vídeo, os responsáveis pelo projeto, os arquitetos Samuel e Isadora, mostravam imagens detalhando como será o quarto. Com desenhos de flores nas paredes, as cores brancas predominam no projeto.

A influenciadora revelou que, em um primeiro momento, por não saber o sexo do bebê, havia solicitado um projeto de quarto neutro, que pudesse ser tematizado para meninas ou meninos. No entanto, uma semana após a reunião, Virginia revelou aos fãs que a bebê que aguardava era Maria Flor: “Eu falei assim ‘Isadora, não sei o que é, se é menino ou menina, então faz um quarto neutro’. Aí depois de uma semana que fui lá e revelei, né? Então, disse que não era para fazer um negócio neutro não. Aí, a Isadora veio com um tema de flor”.



O quarto possui vários elementos que lembram a natureza. Além das flores pintadas nas paredes, o espaço também terá uma luminária com pássaros pendurados. O berço será centralizado, facilitando o acesso a Maria Flor, que poderá ser retirada ou colocada pelos dois lados. Ao lado do berço, terá uma cama auxiliar onde Virginia ou Zé Felipe poderão se deitar perto da filha.

No outro lado do quarto um pequeno armário onde serão colocados todas as roupas e adereços de Maria Flor. Na parede próxima a entrada do quarto, terá uma pedra ônix iluminada e decorações presas à parede. A janela do quarto da nova filha do casal terá uma painel de MDF buscando ofuscar a luz, uma vez que o quarto não possui cortinas.

Nascimento de Maria Flor

O colunista Leo Dias, em março deste ano, revelou que Virginia Fonseca estava grávida de Zé Felipe. A expectativa é que a menina nasça nos meses finais deste ano.





Fonte: Informações do Metrópoles.

