Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
VERSÃO DIGITAL

Virginia lança IA com sua personalidade que fala com seguidores é alvo de críticas

"Ela responde igualzinho a mim", afirmou ao apresentar a ferramenta

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.07.2026, 20:23:02 Editado em 02.07.2026, 20:22:58
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Virginia lança IA com sua personalidade que fala com seguidores é alvo de críticas
Autor A versão digital pode conversar com usuários, responder perguntas, dar conselhos e compartilhar dicas, permanecendo disponível a qualquer hora - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (01) o lançamento de uma inteligência artificial baseada em sua personalidade, desenvolvida pela plataforma Versio. A ferramenta permite que seguidores conversem com uma versão digital da influenciadora mediante assinatura mensal, com valores entre R$ 29,90 a R$ 89,90, conforme a modalidade escolhida.

📰 LEIA MAIS: Trabalhador morre esmagado por caminhão-pipa de 50 mil litros em mina

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Virginia, a novidade foi criada porque ela recebe milhares de mensagens diariamente e não consegue responder a todas. A IA, segundo ela, surge como uma alternativa para manter contato com quem acompanha seu conteúdo. "Ela responde igualzinho a mim", afirmou ao apresentar a ferramenta.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

A inteligência artificial reproduz seu jeito de falar e de interagir nas redes sociais. A versão digital pode conversar com usuários, responder perguntas, dar conselhos e compartilhar dicas, permanecendo disponível a qualquer hora. Durante a apresentação, a influenciadora mostrou a IA respondendo a uma fã que queria saber qual roupa usar em um jantar de aniversário. Após ver a resposta gerada, Virginia disse: "eu simplesmente falaria exatamente isso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)



A plataforma Versio reúne versões digitais de outros criadores de conteúdo, especialistas e personalidades, permitindo que assinantes interajam com diferentes perfis por IA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas redes sociais, usuários criticaram a nova ferramenta. A maioria das menções ao lançamento no X (antigo Twitter) é em tom negativo.



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
críticas ia Influenciadora redes sociais Tecnologia Versio Virginia Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV