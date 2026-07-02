Virginia lança IA com sua personalidade que fala com seguidores é alvo de críticas

A influenciadora Virginia Fonseca anunciou nesta quarta-feira (01) o lançamento de uma inteligência artificial baseada em sua personalidade, desenvolvida pela plataforma Versio. A ferramenta permite que seguidores conversem com uma versão digital da influenciadora mediante assinatura mensal, com valores entre R$ 29,90 a R$ 89,90, conforme a modalidade escolhida.

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Segundo Virginia, a novidade foi criada porque ela recebe milhares de mensagens diariamente e não consegue responder a todas. A IA, segundo ela, surge como uma alternativa para manter contato com quem acompanha seu conteúdo. "Ela responde igualzinho a mim", afirmou ao apresentar a ferramenta.



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A inteligência artificial reproduz seu jeito de falar e de interagir nas redes sociais. A versão digital pode conversar com usuários, responder perguntas, dar conselhos e compartilhar dicas, permanecendo disponível a qualquer hora. Durante a apresentação, a influenciadora mostrou a IA respondendo a uma fã que queria saber qual roupa usar em um jantar de aniversário. Após ver a resposta gerada, Virginia disse: "eu simplesmente falaria exatamente isso".

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A plataforma Versio reúne versões digitais de outros criadores de conteúdo, especialistas e personalidades, permitindo que assinantes interajam com diferentes perfis por IA.

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Nas redes sociais, usuários criticaram a nova ferramenta. A maioria das menções ao lançamento no X (antigo Twitter) é em tom negativo.

virginia cobrando até R$89,90 por mês pra fã “conversar” com uma ia treinada pra imitar o jeito dela de falar é só mais um capítulo da mesma história, sempre que parece que ela já esgotou forma de monetizar o próprio público, aparece um produto novo pra continuar tirando dinheiro… https://t.co/9urulzfh4k — anapaula (@anapaulaoto) July 2, 2026









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🔥GENTE QUE PALHAÇADA É ESSA?



🚨 Virginia Fonseca lança IA para conversar com fãs.



A influenciadora anunciou uma inteligência artificial baseada em sua personalidade. Segundo Virginia, a ferramenta foi criada para responder parte das milhares de mensagens que ela recebe… pic.twitter.com/X4IFvpHdrL — 💜surtada.lulu💜 (@luannadalila) July 2, 2026







