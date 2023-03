Virgínia lança base de R$ 200 e se torna alvo de críticas na internet

Da Redação

Banner de lançamento da base WePink Beauty

Virgínia Fonseca se tornou alvo de críticas nas redes sociais neste final de semana, depois de ter divulgado o lançamento da base WePink Beauty, uma de suas marcas. O motivo da enorme polêmica na internet foi o valor da maquiagem: R$ 200 cada.

Na publicação do Instagram, a influenciadora e empresária fez uma longa lista de benefícios do produto: “ultra resistente”, “trata e controla a oleosidade” e tem “um rendimento incrível”. “Criamos o que vocês mais desejam, trazendo sempre produtos de EXTREMA qualidade”, enfatiza o texto.

A repercussão, no entanto, não foi nada boa. Apenas nos comentários do post, as seguidores já teceram diversas críticas ao preço e fizeram comparativos com produtos de outras marcas. “Vocês estão loucos de vender uma base por R$ 200? Boticário [vende] base com ácido hialurônico, FPS 70, mate, não aumenta acne, perfeita, por R$ 89”, comentou uma pessoa.

Outra ressaltou que é “melhor continuar com a Boca Rosa, que custa R$ 45”. A marca de Bianca Andrade também foi citada por outra seguidora, que chegou a chamar a ex-BBB para dar algumas dicas: “Boca Rosa Beauty, corre aqui para ensinar uma lição de humildade”, convidou.





Não deixou quieto

Em seus stories do Instagram, Virgínia deu uma resposta e reclamou das pessoas que afirmaram que ela estaria achando que está no mesmo patamar de artistas internacionais com marcas de beleza, como Rihanna e Kylie Jenner. “Por que elas podem e eu não? Não existe isso”, começou.

Ela disse ainda que os produtos dela têm a mesma qualidade de opções importadas. “Se eu tenho condições de fazer isso, eu faço! Ou vocês acham que para fazer um produto importado é baratinho? […] Se a WePink não tivesse esse padrão de qualidade elevado, vocês podem ter certeza que em menos de dois anos a gente não teria construído nem um quarto do que construímos", finalizou.

Mesmo com as justificativas de Virgínia, alguns comentários insinuam o contrário. “Tudo é de qualidade importada. Comprei o sérum e meu rosto lotou de espinha, e tem a mesma qualidade dos que eu compro de R$ 20”, criticou uma pessoa.

Fonte: Informações Metrópoles.

