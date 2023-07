Virginia gera polêmica ao revelar nome do terceiro filho: 'Coitada'

Siga o TNOnline no Google News

Será que vem mais uma Maria por aí? A influenciadora digital Virginia Fonseca sempre deixa os seguidores animados ao falar sobre o desejo de ter um terceiro filho em suas redes sociais. Mas nesta quarta-feira (12), ela gerou polêmica ao revelar as opções de nome para o próximo herdeiro com o cantor sertanejo Zé Felipe.

Virginia usou a inteligência artificial para fazer algumas fotos com o próximo ‘bebê’. Na legenda, a influenciadora que já é mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor, abriu o jogo sobre os possíveis nomes: “Maria Antônia ou José Leonardo? Ai ai ai”, ela brincou ao questionar o sexo do futuro herdeiro.

Mas os fãs não curtiram muito as opções! Diversos seguidores criticaram o nome eleito para a menina: “Maria Antônia não, por favor, Virginia”, pediu uma. “Meu Deus, mulher, Maria já é nome de velha, aí você me vem com Antônia junto, coitada dessa criança”, disparou outra admiradora. “Maria Antônia pegou pesado, ela não vai te perdoar", brincou outra.

Alguns seguidores também não curtiram o nome do menino, que seria uma homenagem para Zé Felipe e seu pai, o cantor sertanejo Leonardo: “Poderia ser Mário Leonardo, pra fazer homenagem ao pai falecido, não vou entender nunca isso, ainda bem que a vida é dela, não minha”, opinou uma fã.

