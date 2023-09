Virgínia Fonseca usa presente que ganhou da sogra: 'Horroroso'

Siga o TNOnline no Google News

A influenciadora Virgínia Fonseca virou assunto nas redes sociais por um motivo inusitado nesta segunda-feira (11). É que ela publicou uma foto usando o presentão que ganhou da sogra, Poliana Rocha, e que gerou muita polêmica na época.

A loira apareceu ao lado do marido Zé Felipe e das duas filhas com uma sandália de grife que ganhou da mãe de seu amor. O presente custou R$ 12 mil e na época gerou um rebuliço, já que muitos afirmaram que ela não gostou do item.

Bastou aparecer usando o calçado para fãs relembrarem a polêmica. "Só lembro da sandália que a mulher de Leonardo deu a ela e geral falou que ela não tinha gostado e não iria usar. Olha ela aí, arrasando na sandália", comentou um. "Ufa, a Poliana deve tá feliz de ver ela usando pela primeira vez a sandália de milhões, né?", disparou outro. "A sandália polêmica e feia", escreveu outro. "Continua sendo horrorosa e ninguém vai mudar minha opinião", declarou outro.

A sandália de Virgínia Fonseca foi usada em uma festa infantil. "Partiu comemorar a vida do nosso afilhado Miguel! Prontos, preparados e querendo", escreveu a nora de Leonardo na legenda da publicação.

Ela ganhou a sandália em abril

O sapato é da grife Miu Miu. Todo em couro napa com elastano, o acessório tem um cano de 40 cm e salto fino de 4,5 cm. Ele também custa uma pequena fortuna, em torno de R$ 12 mil. Só que Virgínia Fonseca parece que não gostou nada. "Minha canela é gorda. Já teve bota que era assim mesmo e agora voltou com tudo... enfim, Poli, amei o seu presente", declarou ela sem emoção alguma.

"Ela não gostou, está nítido", disse uma seguidora. "'Acho que não cabe na minha canela' - o pensamento dela: 'tomara que não caiba, tomara que não caiba'", comentou outra. "Gente, que mico postar esse vídeo, foi desrespeitoso com a Poli", disse outro.

