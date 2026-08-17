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NOVIDADE NO VISUAL

Virginia Fonseca tranquiliza fãs após aparecer com o rosto inchado nas redes sociais

Influenciadora esclareceu que a alteração no visual é uma reação esperada do procedimento estático

Escrito por Da Redação
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Virginia Fonseca tranquiliza fãs após aparecer com o rosto inchado nas redes sociais
Autor A intervenção faz parte de uma sequência de procedimentos estéticos aos quais a influenciadora se submeteu - Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca, de 27 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (17) para tranquilizar os seguidores após aparecer com o rosto visivelmente inchado. Em publicação gravada logo após acordar, a apresentadora explicou que a alteração na aparência é uma reação normal a um tratamento a laser realizado no dia anterior e reforçou que já está seguindo os cuidados recomendados para a recuperação da pele, incluindo a aplicação de pomadas específicas.

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A intervenção faz parte de uma sequência de procedimentos estéticos aos quais a influenciadora se submeteu no último domingo (16). Segundo Virginia, a ideia inicial era realizar um lifting facial, mas a cirurgia acabou adiada em função de um compromisso de viagem, já que o processo exigiria um período de repouso mais longo no local. Diante da mudança de planos, ela optou por realizar outras técnicas estéticas focadas no cuidado facial, entre elas a aplicação do laser.

As novidades no visual da empresária não se restringem aos tratamentos no rosto. Na última semana, Virginia já havia compartilhado com o público outra mudança recente ao revelar que colocou um piercing no umbigo, somando mais uma alteração à rotina de cuidados estéticos que vem mostrando aos seus seguidores nas redes sociais.

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cuidados com a pele Influenciadora digital laser facial mudanças no visual tratamento estético Virginia Fonseca
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