Virginia Fonseca surpreende com look branco em cruzeiro de Neymar

Virgínia postou foto do look nas redes sociais

A influenciadora Virginia Fonseca caprichou em mais um look para curtir a festa do branco no cruzeiro de Neymar nesta quarta-feira (27). Na rede social, a esposa do cantor Zé Felipe postou fotos e revelou um pouco da roupa para o evento.

A empresária milionária chamou a atenção ao utilizar um vestido modelo branco e aberto nas costas. Sem exibir toda a roupa, a famosa esbanjou beleza com mistério.

"Festa do branco. Partiu!", disse a nora do cantor Leonardo na legenda. Nos comentários, os internautas admiraram a nova apresentadora do SBT. "Linda demais", elogiaram. "Perfeita", definiram outros.

No dia anterior, Virgínia deu o que falar com um vestido curtinho e cheio de pedras na primeira noite do cruzeiro. (Confira abaixo)



