Virgínia Fonseca revela que sente cheiro do pai morto na filha caçula

Virginia Fonseca ao lado do pai, que morreu em 2021

A influenciadora Virgínia Fonseca usou o Instagram para fazer uma revelação nesta sexta-feira (30). A influenciadora disse que sente o cheiro do pai, que morreu em 2021, na filha mais nova, Maria Flor.

Embora não sinta o cheiro sempre, a influenciadora disse que isso aconteceu mais de uma vez. “Segundo dia que sinto o cheiro do meu pai na Flor! Quando ela nasceu e hoje, fui cheirar a cabecinha dela e está o mesmo cheiro”, escreveu no story com a foto do bebê.

Ela, que também é mãe de Maria Alice, explicou também que não sabe o que isso pode significar. “Não sei nem se tem relação, mas me fez lembrar muito meu pai e bateu uma saudade de ter ele comigo”, finalizou a esposa de Zé Felipe.

As informações são do site Metrópoles.

Veja o stories:

fonte: Instagram





