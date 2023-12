Virginia Fonseca revela perrengue no cruzeiro de Neymar: ‘Não temos'

A influencer passou um perrengue chique no cruzeiro

A influenciadora digital Virginia Fonseca viveu um perrengue chique durante sua estadia no cruzeiro de Neymar Jr. Ela embarcou no navio na terça-feira, 26, e contou que pretendia descer antes dos três dias de viagem. Porém, o plano dela precisou mudar e ela teve que agir rapidamente.

A estrela disse que seu roteiro precisou ser alterado para que consiga ficar até o dia 29 de dezembro. No entanto, ela levou poucas roupas e estava sem peças limpas. Com isso, a artista teve que ir até a loja do navio para renovar a sua mala.

“A gente estava na piscina e recebemos a notícia de que não dá para sair amanhã… Ou sai agora, às 17h, ou sai dia 29. Descemos para arrumar as coisas, pronta para sair do cruzeiro, mas decidimos ficar até dia 29… Só que: não temos mais roupa nenhuma”, afirmou ela.

Logo depois, ela foi até a loja e conseguiu encontrar os itens que precisava. “Quer saber? Vamos viver!”, brincou.

Foto por Reprodução/Instagram A influencer passou um perrengue chique no cruzeiro

Fonte: Revista Caras.

