Virginia Fonseca quebra o silêncio sobre saída do ‘Domingão com Huck’: ‘É isso’

Apesar do fim planejado, a influenciadora não escondeu que a experiência na emissora carioca deixou saudades

A passagem de Virginia Fonseca pelo Domingão com Huck chegou ao fim, mas sem qualquer tipo de climão. Durante o São João de Petrolina, em Pernambuco, a influenciadora e apresentadora abriu o jogo pela primeira vez sobre o encerramento do seu quadro na atração da TV Globo e revelou se aceitaria um convite para o Dança dos Famosos.

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Em entrevista ao portal LeoDias, a ex-esposa de Zé Felipe fez questão de afastar rumores de desentendimento e demonstrou muita gratidão a Luciano Huck e sua família, reforçando que o término de seu quadro no programa dele seguiu estritamente o que havia sido acordado bastidores.

“A gente fez o que tinha combinado, o que foi combinado foi entregue e é isso”, pontuou a empresária, destacando seu carinho por Angélica e pelos filhos do casal.

Gosto de ‘quero mais’ e bastidores na Globo

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Apesar do fim planejado, a influenciadora não escondeu que a experiência na emissora carioca deixou saudades. Ao ser questionada se gostaria de ter estendido a sua participação no dominical, Virginia foi sincera: “Ficou [o gostinho de quero mais]. Sempre fica, né?”.

Virginia no ‘Dança dos Famosos’? Influenciadora descarta convite

Com o sucesso na tela da Globo, o nome de Virginia logo começou a ser especulado para o elenco do Dança dos Famosos. No entanto, quem esperava ver a loira mostrando o seu gingado na competição vai ter que esperar.

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O motivo? O compromisso com o Carnaval. Rainha da Grande Rio, Virginia explicou que o reality exige uma dedicação exclusiva que ela não consegue dar no momento por conta de sua agenda cheia e seu foco que deve estar no Carnaval para o próximo desfile como rainha da Grande Rio.

“Não tenho essa agenda ainda, mas quando eu aposentar, quem sabe”, brincou a influenciadora sobre participar do Dança dos Famosos.

Com informações de Caras