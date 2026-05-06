Virginia Fonseca publica suposta indireta em rede social após Vini Jr. apagar foto do casal

A influenciadora digital Virginia Fonseca alimentou os rumores de uma possível crise em seu relacionamento com o jogador de futebol Vini Jr. ao publicar, nesta terça-feira (5), um vídeo ao lado de seu filho caçula, José Leonardo. Na postagem, a empresária chamou a criança de seu "fechamento", termo frequentemente associado a parceiros amorosos, o que foi interpretado por seguidores como uma indireta sobre a situação atual de seu namoro. O conteúdo foi acompanhado de uma legenda em que ela agradece por ser mãe do menino, destacando que sua parceria se restringe ao herdeiro de um ano.

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As especulações sobre um distanciamento do casal ganharam tração na internet nos últimos dias após uma série de movimentações nas redes sociais. Os boatos tiveram início quando Vini Jr. publicou uma fotografia ao lado de Virginia e excluiu o registro poucas horas depois. A atitude gerou diversas teorias entre os fãs e internautas, que passaram a cogitar um desentendimento. A situação ganhou novos desdobramentos após a influenciadora comparecer desacompanhada a um festival de música sertaneja em Goiânia, levantando debates sobre a aprovação do atleta em relação à rotina da namorada.

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Além do vídeo com o filho, publicações recentes de familiares também chamaram a atenção do público e reforçaram as suspeitas de atrito. Ainda na terça-feira, Virginia compartilhou uma reflexão sobre o sentimento de "falta" em seus perfis. O comportamento foi seguido pela mãe do jogador, Fernanda Cristina, que vinha mantendo uma relação próxima com a influenciadora. Ela publicou uma mensagem enigmática sobre alegria e dor, o que intensificou ainda mais as discussões virtuais sobre o status do relacionamento entre os famosos.