Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
NOVA POLÊMICA

Virginia Fonseca passa a ser investigada pela Polícia de Goiás; entenda o caso

A substância teria sido distribuída pela influenciadora e pelo jogador Vini Jr. em uma festa em Goiânia

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 11:09:57 Editado em 29.04.2026, 11:09:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Virginia Fonseca passa a ser investigada pela Polícia de Goiás; entenda o caso
Autor Foto: Redes Sociais

A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para apurar a suposta distribuição de um doce conhecido como “brisadeiro”, brigadeiro preparado com substância derivada de cannabis, durante uma festa de Natal realizada em Goiânia, no fim do ano passado. O evento teria sido promovido pela influenciadora Virginia Fonseca e pelo jogador Vini Jr..

📰LEIA MAIS: Virginia chora pós fala de Luana Piovani e diz que acionará a Justiça; veja vídeo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O caso ganhou repercussão após o influenciador Carlinhos Maia relatar publicamente que consumiu o doce durante a celebração. A partir das declarações, as autoridades passaram a investigar quem teria levado ou distribuído a substância no local, além de apurar eventuais responsabilidades.

As informações vieram à tona por meio do jornalista Leo Dias, que afirmou ter sido chamado para prestar esclarecimentos após entrevistar Carlinhos Maia sobre o episódio. Segundo ele, os depoimentos e conteúdos divulgados publicamente estão sendo utilizados como base para a investigação.

De acordo com relatos mencionados no caso, o consumo do doce teria provocado reações incomuns no influenciador, que descreveu comportamento expansivo durante a festa, incluindo interação com artistas presentes no evento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A apuração busca esclarecer se houve fornecimento de substância ilícita e se os organizadores tinham conhecimento da situação ou se o produto foi introduzido por terceiros sem autorização.

Até o momento, nem Virginia Fonseca nem Vini Jr. se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
brisadeiro Goiás polícia civil substância ilícita Vini Jr Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV