Virginia Fonseca passa a ser investigada pela Polícia de Goiás; entenda o caso

A Polícia Civil de Goiás instaurou um inquérito para apurar a suposta distribuição de um doce conhecido como “brisadeiro”, brigadeiro preparado com substância derivada de cannabis, durante uma festa de Natal realizada em Goiânia, no fim do ano passado. O evento teria sido promovido pela influenciadora Virginia Fonseca e pelo jogador Vini Jr..

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O caso ganhou repercussão após o influenciador Carlinhos Maia relatar publicamente que consumiu o doce durante a celebração. A partir das declarações, as autoridades passaram a investigar quem teria levado ou distribuído a substância no local, além de apurar eventuais responsabilidades.

As informações vieram à tona por meio do jornalista Leo Dias, que afirmou ter sido chamado para prestar esclarecimentos após entrevistar Carlinhos Maia sobre o episódio. Segundo ele, os depoimentos e conteúdos divulgados publicamente estão sendo utilizados como base para a investigação.

De acordo com relatos mencionados no caso, o consumo do doce teria provocado reações incomuns no influenciador, que descreveu comportamento expansivo durante a festa, incluindo interação com artistas presentes no evento.

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A apuração busca esclarecer se houve fornecimento de substância ilícita e se os organizadores tinham conhecimento da situação ou se o produto foi introduzido por terceiros sem autorização.

Até o momento, nem Virginia Fonseca nem Vini Jr. se pronunciaram oficialmente sobre o caso.

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