Virginia Fonseca não pediu presentes para a festa da filha; entenda

A festa de um ano de Maria Flor nos últimos dias impressionou a todos. Apesar de ser um evento grandioso e de alto padrão, Virginia Fonseca não esperou que os convidados dessem presentes caríssimos para sua caçulinha, mas sim que contribuíssem com sua iniciativa.

Isso porque a influenciadora milionária pediu para que os que fossem ao aniversário levassem alimentos não perecíveis para fazerem uma doação. A atitude da esposa do cantor Zé Felipe foi aplaudida por vários internautas.

"Parabéns pela atitude, bancou a festa dentro do padrão que vive, e ajudou muito mais do que os criticam e não faz nada nem no Off!", opinaram. "Maravilhosa, e ainda vai ser julgada por isso", falaram outros.

O festão de Maria Flor foi uma pequena fortuna. Afinal, apenas o bolo custou cerca de R$ 58 mil e os convidados puderam usufruir de várias atrações no evento. Além de muita comida, shows e mimos no momento, eles levaram para casa diversos tipos de lembrancinhas personalizadas.

