Virginia Fonseca impressiona ao mostrar foto do passado; confira

A influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou como era sua aparência antes de completar 18 anos. Hoje, aos 24 anos, mãe de duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, a esposa de Zé Felipe está um pouco diferente.

A empresária milionária então comparou o clique do passado com um atual, mostrando como mudou bastante. Virginia Fonseca não apenas apareceu com os cabelos diferentes, mais claros no tom de loiro, como também com o rosto mais fino.

"Eita como tinha carinha de neném", disse ela sobre ter uma aparência bem juvenil. "Aqui eu tinha 17, quase 18 anos", comentou quantos anos tinha na época do registro.

