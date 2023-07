Virginia Fonseca faz homenagem no aniversário do sogro: '60tão'

Nesta terça-feira, 25, o cantor sertanejo Leonardo está completando 60 anos. E neste dia tão especial, o artista ganhou uma linda homenagem de sua nora, a influenciadora Virginia Fonseca, casada com seu filho, Zé Felipe.

Em seu Instagram, Virginia publicou uma foto curtindo o dia ao lado do sogrão. Os dois apareceram juntos na Fazenda Talismã, propriedade da família do cantor em Goiás. O vovô de Maria Alice e Maria Flor apareceu aproveitando uma cerveja gelada com um sorriso no rosto.

"Hoje o dia é todo dele! Que honra estar comemorando ao seu lado seus 60tão", iniciou Virginia no textão de aniversário do sogro. "Que Deus lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria e ainda mais sucesso (se é que é possível kk)! Como te falei, completando 60tão com carinha e ânimo de 20. Aniversário seu, mas quem ganha o presente somos nós que temos você em nossas vidas! Amamos você Leo, obrigada por tudo. VIVA SEU DIAAA!".

Nos comentários, amigos e seguidores de Virginia e Leonardo escreveram suas próprias homenagens ao cantor. "Ele sempre com uma boa gelada na mão!", disse o cantor sertanejo Wesley Safadão. "Nossa, tô imaginando a festa! Quanta cachaça", brincou seguidor. "Lindos! Feliz aniversário", celebrou fã.

