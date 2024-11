Virginia Fonseca fala sobre comparações com Eliana: "Não gosto"

continua após publicidade

Durante o "Sabadou com Virginia", na noite deste sábado (26), a influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca falou sobre os comentários que surgiram após assinar contrato com o SBT. Ela recordou que o início de seu programa coincidiu com a saída da apresentadora Eliana da emissora, o que levou a comparações entre as duas, mas afirmou que não gosta desse tipo de paralelo.

No papo com os convidados, ela começou desmentindo rumores de que estaria tentando competir com Serginho Groisman no "Altas Horas". “Quando a gente entrou no SBT, foi a saída da Eliana. Então as pessoas começaram a falar que eu era a nova Eliana, e começaram a criar coisas que não existem. Quando fui entrar já falaram que eu queria competir com o Serginho do Altas Horas, isso nunca existiu. Estavam fazendo comparação do meu programa com o dele, isso nunca existiu”, iniciou a apresentadora.

“Começaram a me comparar com a Eliana, sendo que não tem nada haver uma coisa com a outra. A Eliana tem a história dela, então não gosto dessa comparação, porque acho que não tem nada a ver, eu sou eu, Eliana é Eliana. Ela é maravilhosa, já tem anos de televisão, tem nem como comparar, eu assistia ela”, complementou.

Fonte: informações Revista Caras.

