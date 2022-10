Virgínia Fonseca fala curiosidade sobre a segunda filha

Da Redação

A influenciadora digital Virgínia Fonseca (23) contou nesta quarta-feira (19), aos seus seguidores no Instagram, uma curiosidade sobre a segunda filha, Maria Flor, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe (24). Na reta final da gravidez, ela revelou que a caçula será cabeluda como a irmã, Maria Alice (01).

"Deixa eu falei pra vocês. A gente fica chamando a Maria Alice de cabeluda, mas na ultrassom da Maria Flor já dá para ver a pelugem na cabeça. Ela é cabeluda também. A Maria Alice nasceu com bastante cabelo, bem pretinho, depois caiu né. E da Maria Flor já para ver", comentou ela.

Na legenda, Virginia escreveu: "Teremos duas cabeludas. Bonitinhas da mamãe". Logo em seguida, a influenciadora mostrou um pouco do seu passeio ao lado de Maria Alice. "Trouxe a Maria para ver os cavalinhos", falou em menção à Fazenda Talismã, em Goiás, que pertence ao cantor Leonardo (59), seu sogro.

Virginia Fonseca mostrou a filha Maria Alice visitando o quarto da irmãzinha

Também nesta quarta-feira, 19, Virginia Fonseca compartilhou um vídeo da primogênita Maria Alice visitando o quarto da irmã mais nova, Maria Flor, que está chegando. Ela publicou o momento no perfil do Instagram de Maria Alice, que é controlado por ela e o marido Zé Felipe. No vídeo, a primeira filha o casal aparecia andando pelo ambiente.

“Já estamos todos ansiosos para te conhecer e te encher de amor Flururu! Sua irmãzinha mais velha te ama muito. Ass: Liriri”, escreveu a influenciadora como uma mensagem da pequena Maria Alice.

Nos comentários, os fãs de Virginia compartilharam a ansiedade pela chegada de Maria Flor. “Vem logo Maria Flor”, comentou uma seguidora. E outra fã comentou: “Ansiosa para ver essas duas juntas”.

Em seu perfil do Instagram, Virginia comentou sobre o momento. “Passo mal de amor. Todos ansiosos pela chegada da Flururu”, escreveu a influencer em seus stories.





