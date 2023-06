Virginia Fonseca expõe intimidade do banheiro da mãe: 'Conversação'

Acostumada a mostrar a rotina de sua casa sem filtro, a influenciadora digital Virginia Fonseca divertiu os fãs ao fazer um flagra da mãe na madrugada desta segunda-feira (5). A esposa de Zé Felipe ouviu muito barulho do quarto de Margareth Serrão e resolveu verificar o que estava acontecendo.

A mulher do cantor entrou no local já gravando, sem avisar a mãe e acabou revelando não apenas o que ela estava fazendo, mas também um pouco da intimidade de seu banheiro. No local, a avó de Maria Alice e Maria Flor estava fazendo uma chamada de vídeo.

Conversando com uma parente, Margareth Serrão surgiu curtindo o momento e Virginia Fonseca acabou gravando as calcinhas penduradas da senhora no box de vidro. A influenciadora fez questão de mostrar as peças íntimas secando no lugar.

"Tava passando pra ir pro quarto, ouvi uma conversação no quarto da minha mãe e fui ver... gente...", debochou ela da situação e das calcinhas à mostra.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca divertiu ao se gravar de ressaca após curtir muito a festa luxuosa do aniversário de dois anos de sua filha mais velha. Ela ainda revelou vários perrengues dos bastidores do evento, como xixi em seu look milionário.

