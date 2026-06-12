Virginia Fonseca exibe figurino temático para a Copa nos EUA e Vini Jr. reage

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (11) ao compartilhar os bastidores de suas gravações em Nova York, nos Estados Unidos, para o programa "Domingão com Huck". Já em clima de Copa do Mundo, a apresentadora posou com um figurino inspirado nas cores da bandeira do Brasil.

A publicação rapidamente ganhou repercussão na internet após receber uma curtida do atacante Vini Jr., ex-namorado da artista, indicando que o jogador da seleção brasileira continua acompanhando suas atualizações mesmo após o fim do relacionamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Foto: Reprodução / Instagram @virginia Foto: Reprodução / Instagram @virginia

- leia mais: De virada, Coreia do Sul bate Tchéquia por 2 a 1 na Copa 2026



A viagem aos Estados Unidos marca o início da produção de conteúdos especiais de Virginia para a cobertura do torneio mundial de futebol. Nas imagens divulgadas, além do visual temático, ela utilizou emojis da bandeira brasileira na legenda, reforçando a torcida.

A interação amigável de Vini Jr., no entanto, ocorre em meio a movimentações definitivas nos perfis de ambos nas plataformas digitais. Nos últimos dias, os seguidores notaram que a influenciadora apagou ou arquivou de sua conta no Instagram e no TikTok todos os registros em que aparecia ao lado do atleta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



O término do casal foi anunciado publicamente por Virginia por meio de um comunicado nas redes sociais no dia 15 de maio deste ano. Logo após a confirmação do rompimento, no dia 17 de maio, o jogador já havia deletado as fotografias com a ex-namorada de suas páginas oficiais. Virginia e Vini Jr. estavam juntos desde outubro de 2025. 1 de 2 Reprodução / Instagram @virginia Foto: Autor: Reprodução / Instagram @virginia

2 de 2 Reprodução / Instagram @virginia Foto: Autor: Reprodução / Instagram @virginia



