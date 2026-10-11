Virginia Fonseca e Vini Jr. terminam namoro quatro meses após reconciliação

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. não formam mais um casal. O término do namoro, que ocorreu quatro meses após uma reconciliação, foi confirmado pela assessoria de imprensa de Virginia no início da tarde deste domingo (11). Em nota oficial, a equipe esclareceu que a separação foi amigável, ressaltando que não houve conflitos ou brigas, mas sim um entendimento mútuo de que não deveriam seguir juntos.

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O fim do relacionamento acontece pouco mais de um mês após os dois trocarem alianças de compromisso, momento que chegou a ser compartilhado nas redes sociais. Durante o período em que estiveram juntos, a influenciadora precisou adaptar sua rotina, dividindo o tempo entre Goiânia, onde mantém residência fixa com os filhos, e Madri, na Espanha, para onde viajava a cada quinze dias com o intuito de acompanhar o atleta.

As especulações sobre a ruptura, no entanto, já haviam ganhado força no último sábado (10). Rumores indicavam que o agora ex-casal teria se desentendido enquanto Virginia estava na capital espanhola. No mesmo dia, a influenciadora embarcou em seu jatinho particular acompanhada dos três filhos — Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo — com destino a Miami, nos Estados Unidos, onde o cantor Zé Felipe passa uma temporada.

A história entre a influenciadora e o atacante é marcada por idas e vindas desde 2025, ano em que se envolveram pela primeira vez. Naquela época, após Virginia realizar diversas viagens a Madri, surgiram boatos de que o jogador estaria se relacionando com ela e com uma modelo simultaneamente. O episódio gerou repercussão na mídia, levando Vini Jr. a fazer um pedido de desculpas público, enquanto Virginia admitiu, na ocasião, ter vivido um affair rápido com o jogador.