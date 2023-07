Virginia Fonseca é processada após polêmica com empresa de óculos

Siga o TNOnline no Google News

A influenciadora Virginia Fonseca está sendo processada pela engenheira florestal Anny Mery Marcon Ruiz, em uma “ação indenizatória por danos materiais, danos morais e perdas e danos”. O motivo é que a moça comprou alguns itens da empresa MBC Comércio de Acessórios – que também é ré no processo -, em parceria com a influenciadora, mas nunca sequer viu a cor dos produtos na sua frente. A informação é da colunista Fábia Oliveira.

Segundo os autos do processo que a coluna teve acesso com exclusividade, todo o imbróglio começou quando Anny utilizou um link que havia sido disponibilizado nos stories do Instagram de Virginia para adquirir três óculos de sol de sua marca. Todos os modelos em questão carregavam nomes de locais, como “Búzios”, “Bahamas” e “Cancún”.

Conforme a engenheira, o pagamento foi feito através do cartão de crédito, em três parcelas no de R$ 40, totalizando R$ 120. O prazo de expedição era de sete dias úteis da data do pagamento.

O objetivo da compra, segundo a autora da ação, era utilizar os produtos em uma viagem de férias. Acontece que, para sua surpresa, os óculos nunca foram entregues. Ainda de acordo com Anny, ela sequer conseguiu uma resposta de Virginia Fonseca e da empresa MBC Comércio de Acessórios.

Diante da dificuldade em resolver a questão, ela decidiu ajuizar a ação pelo não recebimento dos produtos. Anny pediu R$ 120 de danos materiais, R$ 10 mil de danos morais, além do pagamento a título de perdas e danos de 30% sobre o valor da condenação. À causa foi dado o valor de R$ 27.120.

A parceria para a linha de óculos rendeu, segundo a própria Virginia Fonseca, mais de R$ 1 milhão. Apesar disso, a empresa tem causado alguns problemas para a estrela. Isso porque outros consumidores também já registraram que tiveram que lidar com empecilhos para conseguir receber os produtos que eles mesmos pagaram para ter.

