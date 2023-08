Virginia Fonseca é criticada ao postar fotos da filha mais velha

Nesta segunda-feira, 21 de agosto, Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao compartilhar em seu suas redes sociais, algumas fotos de sua filha mais velha, Maria Alice. A menina esbanjou fofura ao posar para dois cliques. A menina, que surpreendeu pelo tamanho, estava encantadora usando um vestido laranja chamativo com detalhes azuis. A irmã da pequena Maria Flor ainda calçava sandálias azuis com detalhes em rosa.

“Bom dia, galera. Estou passando muito mal, minha neném que já está uma moça, fazendo pose para foto e tudo mais! Que Deus abençoe nossa semana”, escreveu a influenciadora e mamãe coruja na legenda da publicação.

Nos comentários, o marido de Virginia e pai de Maria Alice, o cantor Zé Felipe escreveu “O papai”, seguido de emojis apaixonados. A mãe de Zé Felipe e avó da menina, Poliana Rocha comentou: “Saudade toca”.

Porém, entre os seguidores de Virginia, a publicação gerou discórdia e discussão. Isso porque, de acordo com alguns admiradores, a influenciadora publica diversas fotos da filha mais velha e não compartilha tanto a filha mais nova,

“O que ela tenta de entretenimento com a Maria Alice, quem vai entregar é a Maria Flor, a que ela menos dá atenção. Logo, nota-se que a Maria Flor é mais simpática e desenrolada. Seja mãe de duas, e não de uma”, criticou uma seguidora. E outra admiradora questionou: “Cadê a Florzinha?”.

Um outro seguidor ainda comentou sobre um vídeo de Maria Flor que não foi colocado no feed por Virginia: “O vídeo da Flor mexendo no seu celular foi tão amoroso e não colocou no feed, mas tem mais de uma filha. Não entro mais no Insta da Virginia. Só liga para uma filha”. Outra ainda brincou: “Esqueceu de colocar [na legenda] filha preferida”.

Porém, alguns seguidores de Virginia saíram em defesa de Maria Alice, que tem apenas dois anos. “Tadinha da Maria Alice, tão pequeninha e está cheia de haters”, escreveu uma fã. Outra seguidora ainda escreveu: “Perfeita Maria Alice. Deus te proteja de todo mal dessa internet”.

