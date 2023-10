Virginia Fonseca e as filhas usam looks de grife ; confira valores

A influenciadora digital Virginia Fonseca caprichou na escolha do seu look e dos modelos vestidos pelas filhas, Maria Alice e Maria Flor, para uma viagem de jatinho particular com o cantor Zé Felipe. Os quatro posaram juntos na frente do avião e o luxo dos looks das meninas chamou a atenção.

Isso porque Virginia e as filhas usaram looks de grife combinando. A mãe coruja apareceu com um modelo branco e rosa estampado e longo da grife Dolce & Gabbana. O look dela custa cerca de R$ 16 mil. Enquanto isso, as meninas usaram a versão infantil do mesmo vestido grifado, que são avaliados em R$ 6.700 cada um.

Fonte: Revista Caras

