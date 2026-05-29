Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
RUMORES

Virginia Fonseca descarta reconciliação com Zé Felipe

Ex-casal chamou a atenção da internet ao aparecer lado a lado no aniversário de cinco anos da filha

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.05.2026, 08:47:29 Editado em 29.05.2026, 08:49:19
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Virginia Fonseca descarta reconciliação com Zé Felipe
Autor Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cerca de cinco anos - Foto: Virginia e Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca negou os rumores de uma possível reconciliação com o cantor Zé Felipe. Os boatos ganharam força nas redes sociais após os dois dividirem o palco durante a festa de cinco anos da filha mais velha do ex-casal, Maria Alice.

Questionada sobre o assunto durante um evento de tecnologia realizado na última quinta-feira (28), Virginia foi direta e rechaçou a possibilidade de retomada do casamento. Em entrevista ao portal Leo Dias, a empresária reconheceu a grande repercussão do caso, afirmando que a internet só falou sobre isso, mas encerrou as especulações pedindo para que o público parasse com a "conversa fiada".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Mulher morre durante incêndio em residência em Faxinal

O momento que gerou a comoção na internet ocorreu quando Zé Felipe cantava "Só Tem Eu", canção que marcou o início do relacionamento dos dois. A influenciadora subiu ao palco e permaneceu ao lado do ex-marido durante a apresentação.

A proximidade chamou tanta atenção que especialistas em leitura labial chegaram a analisar os vídeos do instante para tentar descobrir o que o ex-casal conversava em meio à música.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Apesar da negativa categórica de Virginia, a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, não esconde o desejo de ver a família reunida novamente.

Na saída do aniversário de Maria Alice, ao ser abordada por fãs que pediam um incentivo para a volta do casal, Margareth concordou com o público. Ela confirmou que a reconciliação é o seu maior sonho e chegou a pedir para que todos rezassem para que a união voltasse a acontecer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cerca de cinco anos. Eles iniciaram o relacionamento em 2020, oficializaram o casamento em março de 2021 e anunciaram publicamente a separação em maio de 2025.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
boatos de relacionamentos celebridades família e maternidade reconciliação Virginia Fonseca ZÉ FELIPE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV