Virginia Fonseca descarta reconciliação com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca negou os rumores de uma possível reconciliação com o cantor Zé Felipe. Os boatos ganharam força nas redes sociais após os dois dividirem o palco durante a festa de cinco anos da filha mais velha do ex-casal, Maria Alice.

Questionada sobre o assunto durante um evento de tecnologia realizado na última quinta-feira (28), Virginia foi direta e rechaçou a possibilidade de retomada do casamento. Em entrevista ao portal Leo Dias, a empresária reconheceu a grande repercussão do caso, afirmando que a internet só falou sobre isso, mas encerrou as especulações pedindo para que o público parasse com a "conversa fiada".

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O momento que gerou a comoção na internet ocorreu quando Zé Felipe cantava "Só Tem Eu", canção que marcou o início do relacionamento dos dois. A influenciadora subiu ao palco e permaneceu ao lado do ex-marido durante a apresentação.

A proximidade chamou tanta atenção que especialistas em leitura labial chegaram a analisar os vídeos do instante para tentar descobrir o que o ex-casal conversava em meio à música.

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Apesar da negativa categórica de Virginia, a mãe da influenciadora, Margareth Serrão, não esconde o desejo de ver a família reunida novamente.

Na saída do aniversário de Maria Alice, ao ser abordada por fãs que pediam um incentivo para a volta do casal, Margareth concordou com o público. Ela confirmou que a reconciliação é o seu maior sonho e chegou a pedir para que todos rezassem para que a união voltasse a acontecer.

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Virginia e Zé Felipe ficaram juntos por cerca de cinco anos. Eles iniciaram o relacionamento em 2020, oficializaram o casamento em março de 2021 e anunciaram publicamente a separação em maio de 2025.