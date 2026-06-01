Virginia Fonseca desabafa após sofrer xingamentos da torcida no Maracanã

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, usou suas redes sociais nesta segunda-feira (1º) para desabafar após ser alvo de xingamentos por parte do público no Maracanã, no Rio de Janeiro. O episódio ocorreu no domingo (31), enquanto ela acompanhava o amistoso entre Brasil e Panamá, válido pela preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Após o ocorrido, a empresária desembarcou em Goiânia e publicou um longo texto em que detalhou o impacto das ofensas e refletiu sobre a constante exposição e os julgamentos que enfrenta na carreira e na vida pessoal. Veja o post no fim da matéria.

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No relato, Virginia afirmou ter se sentido acuada pela primeira vez, uma sensação que classificou como uma das piores de sua vida, destacando que os ataques aconteceram sem que ela tivesse feito absolutamente nada. A criadora de conteúdo relembrou que já foi criticada em diversas etapas de sua trajetória, como no início de seus vídeos para a internet, na maternidade, ao abrir empresas do zero, em sua estreia no Carnaval de 2025 e no término de seu casamento. Ela aproveitou o espaço para enviar uma mensagem de incentivo a outras mulheres e mães que tentam recomeçar ou empreender. "E é por isso que eu queria falar especialmente com você, com a mãe que está tentando fazer o melhor pelos filhos e sente que nunca é suficiente. Com a mulher que está tentando recomeçar sozinha, com quem está abrindo um negócio, sonha em ser influenciadora, ou com a mulher que caiu e está tentando levantar mais uma vez. Não pare porque riram de você, porque duvidaram de você ou porque te criticaram", pediu.

O jogador Vini Jr., que estava em campo pela Seleção Brasileira durante a partida, veio a público em suas redes sociais para defender a ex-companheira. O atleta e a influenciadora iniciaram um namoro em outubro do ano passado e anunciaram o término em maio deste ano, o que motivou parte dos internautas a apontar o rompimento como o estopim para os gritos da torcida. Em seu pronunciamento, o atacante elogiou a relação que tiveram, garantiu que o respeito e o carinho entre os dois permanecem e pediu, de forma direta, que o público não ofenda Virginia.





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As informações são da Revista Marie Claire.