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Virginia Fonseca deixa o posto de rainha de bateria da Grande Rio; saiba mais

Influenciadora e apresentadora afirmou buscar equilíbrio e mais tempo para se dedicar aos filhos e aos negócios

Escrito por Da Redação
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Virginia Fonseca deixa o posto de rainha de bateria da Grande Rio; saiba mais
Autor A decisão foi comunicada em suas redes sociais - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca anunciou que não é mais a rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. A decisão foi comunicada em suas redes sociais, onde a empresária justificou a saída do cargo pela necessidade de reorganizar suas prioridades, buscando ter mais tempo de qualidade com a família e para administrar suas empresas.

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Segundo a influenciadora, a escolha foi feita em conjunto com seus familiares, após meses de reflexão sobre a busca por uma vida mais tranquila e equilibrada. Virginia destacou que não sabe fazer as coisas "pela metade" e reconhece o alto nível de exigência, presença e comprometimento que o posto no Carnaval demanda.

Com a mudança na rotina, os filhos e os negócios passarão a ser os focos prioritários de seu tempo. Virginia fez sua estreia como rainha de bateria da agremiação fluminense no Carnaval de 2026. Em sua carta de despedida, ela expressou gratidão à direção da escola de samba, aos mestres de bateria e aos demais integrantes pelo acolhimento durante sua breve passagem.

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Virgínia ressaltou ter se sentido amada e protegida na Grande Rio, descrevendo a oportunidade de participar do espetáculo na Marquês de Sapucaí como uma experiência única e inesquecível em sua trajetória.

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