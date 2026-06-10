Virginia Fonseca dá novo passo após anunciar fim do namoro com Vini Jr; saiba qual

A influenciadora digital Virginia Fonseca tomou uma nova atitude em sua rede social quase um mês após anunciar o fim do namoro com o jogador de futebol Vini Jr. Nesta quarta-feira (10) internautas perceberam que a artista apagou de seu perfil as fotos em que aparecia ao lado do atleta.

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Agora, não há mais registros do ex-casal em sua conta. Contudo, não se sabe se os cliques foram deletados ou apenas arquivados pela influenciadora, que atualmente está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.

Vale lembrar que Vini Jr apagou as fotos com Virginia logo após o término, no dia 17 de maio. Além disso, a influenciadora também apagou vídeos antigos do casal no TikTok.

Por outro lado, fãs notaram que Virginia manteve as fotos com o cantor Zé Felipe, seu ex-marido, em seu perfil. Os dois são pais de Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de um ano.

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Como Virginia anunciou o fim do namoro com Vini Jr?

Os dois estavam juntos oficialmente desde outubro de 2025 e anunciaram o término em maio, enquanto ela estava na Espanha para visitá-lo. “Eu sempre vou me permitir viver. Viver algo de verdade, sem medo, sem cálculo e sem deixar de ser quem eu sou. Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida. Afinal, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito focada nos meus sonhos e nas minhas responsabilidades. Mas também sou uma mulher, e me permiti viver isso sem criar qualquer barreira, prezando pelo respeito que eu sempre tive dentro de qualquer relação”, disse ela.

“Ao longo da minha vida, aprendei a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer. Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinicius, e tudo isso com muito carinho. Peço o respeito de todos e que seja uma página virada na vida de cada um, assim como será na minha! Obrigada”, finalizou.

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Informações: Revista Caras

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