Virginia Fonseca choca fãs com mudança radical no cabelo; veja fotos

Virginia Fonseca deixou os seus quase 44 milhões de seguidores em choque ao revelar uma mudança radical no visual. Tudo começou no sábado (19), quando a influenciadora deixou todo mundo curioso ao anunciar que pretendia mexer nas "madeixas" loiras.

Ela publicou algumas fotos enigmáticas nos stories do seu perfil no Instagram e, neste domingo (20), postou o resultado chocante no feed. "Por essa vocês não esperavam. Ou esperavam? Me sentindo uma gata”, escreveu na legenda, ao esbanjar os cabelos com mechas cor-de-rosa!

A mudança de visual dividiu a opinião dos fãs, que prontamente invadiram os comentários da publicação. "Chega tomei um susto, mas depois amei", disse uma seguidora. “Ela é linda, mas essa cor apaga ela demais”, afirmou outra. “A história de quem prometeu tudo e não entregou nada”, debochou um terceiro.

Veja a mudança:

