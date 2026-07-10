Virginia Fonseca aparece com os filhos na casa de Vini Jr. em Madrid

Apesar de não terem oficializado o retorno, empresária e os três filhos estão hospedados na residência do craque do Real Madrid

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca viajou para Madrid, na Espanha, sinalizando uma provável reconciliação com o jogador Vini Jr. Após rumores de que cruzaria o Atlântico para acompanhar o atleta, a própria empresária confirmou a localização em suas redes sociais ao publicar o horário local e a bandeira do país.

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Em vídeos gravados ao lado dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, Virginia mostrou detalhes de um ambiente que coincide com a mansão do jogador, incluindo uma camisa e um quadro do Real Madrid na decoração. Apesar das fortes evidências, nenhum dos dois confirmou oficialmente o retorno do relacionamento.

Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Os indícios de que o ex-casal está junto novamente já vinham ganhando força desde o início da semana, quando Virginia apareceu realizando um tratamento estético ao lado de Vini Jr. na residência que ele havia alugado nos Estados Unidos.

O recente sumiço da influenciadora das plataformas digitais também chamou a atenção dos seguidores, ocorrendo logo após a eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo diante da Noruega. Acostumada a compartilhar sua rotina em tempo real, o silêncio de Virginia coincidiu com o momento de abatimento dos jogadores, levantando suspeitas de que ela teria optado por dar apoio reservado ao atleta.

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O suposto retorno acontece cerca de dois meses após o anúncio do término, ocorrido no dia 15 de maio deste ano. Na ocasião, o fim do namoro foi confirmado logo depois de uma visita de Virginia a Madrid, que chegou a ser marcada por presentes luxuosos de Dia das Mães e publicações de apoio ao jogador. A relação, contudo, entrou em crise e a influenciadora apagou as fotos do casal após descobrir detalhes sobre a intimidade do craque, segundo informações da imprensa de celebridades. Na época, mulheres apontadas como pivôs da separação publicaram notas negando que tivessem sido convidadas ou financiadas pelo jogador na capital espanhola.