Virgínia Fonseca apaga vídeo com música sugestiva e fãs apontam indireta para Vini Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca movimentou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (25) ao publicar e apagar rapidamente um vídeo em que aparece cantando uma música sugestiva. O episódio ocorreu enquanto a blogueira curtia um banho de sol em sua casa, em Goiânia, onde acompanha os preparativos para a festa de cinco anos de sua filha mais velha, Maria Alice.

No registro compartilhado nos stories do Instagram, Virginia entoava um trecho da música "Whiskey com Água de Choro", da cantora Ludmilla, que questiona a necessidade de duas pessoas estarem longe uma da outra. Embora a postagem tenha sido excluída em questão de minutos, o tempo foi suficiente para que fãs salvassem o conteúdo, fazendo com que o vídeo passasse a circular intensamente em páginas de fofoca e fã-clubes.

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A exclusão repentina serviu como combustível para que os internautas começassem a especular sobre o verdadeiro destinatário da mensagem. A principal teoria levantada na web aponta para o jogador de futebol Vini Jr., ex-namorado da influenciadora. No X, antigo Twitter, perfis brincaram com a situação, sugerindo que Virginia estaria com saudades e pedindo uma reação do atleta que mora em Madri. Por outro lado, parte do público discordou dessa linha de pensamento, argumentando que a postagem foi apagada justamente para evitar associações ao jogador, enquanto uma terceira parcela de seguidores ainda chegou a cogitar uma improvável reconciliação com o cantor Zé Felipe.

Toda a repercussão ganha força devido ao recente término do relacionamento de sete meses entre Virginia Fonseca e o atacante do Real Madrid. Na época do rompimento, a influenciadora publicou um pronunciamento afirmando que "não negociava o inegociável", frase que abriu margem para diversos rumores sobre supostas traições por parte do atleta. Dias após a declaração de Virginia, Vinícius Júnior também utilizou suas redes sociais para falar sobre o fim do namoro, agradecendo pelos meses de convivência e desejando que a ex-companheira ficasse bem.

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e uns jurando que ela tá querendo o ze felipe de volta 😌 https://t.co/KEgNosjcLR — 🇧🇷🇪🇸 (@good4numanice) May 25, 2026



