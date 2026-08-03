Virginia Fonseca anuncia pausa nas redes sociais após filhas passarem por cirurgias

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca anunciou um afastamento temporário das redes sociais para se dedicar exclusivamente à recuperação de suas duas filhas, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3. As crianças passaram por cirurgias para a retirada das amígdalas e da adenoide. Segundo a assessoria de imprensa da empresária, os procedimentos já estavam previamente agendados, transcorreram dentro do previsto e foram bem-sucedidos, embora ainda não haja uma data oficial divulgada para a alta hospitalar.

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Em publicação enviada aos seus seguidores, Virginia explicou que ficará desconectada da internet até que as meninas voltem para casa, buscando oferecer carinho e atenção integral sem a pressão da rotina digital. A indicação médica para as intervenções já havia sido compartilhada pela influenciadora no início do ano, quando ela revelou que as filhas sofriam com roncos intensos e episódios frequentes de perturbação do sono provocados pelo tamanho elevado das estruturas respiratórias.

As amígdalas e a adenoide integram o sistema imunológico na infância, atuando na proteção contra vírus e bactérias na garganta e na nasofaringe, respectivamente. No entanto, quando apresentam aumento excessivo de tamanho ou infecções recorrentes, os médicos costumam recomendar a intervenção cirúrgica — conhecida como amigdalectomia associada à adenoidectomia — para combater quadros de apneia, dificuldade para respirar e dores de garganta. Realizada sob anestesia geral e por via oral, sem cortes externos, a operação costuma ter recuperação rápida, permitindo alta no mesmo dia na maioria das ocorrências.