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PAUSA NAS REDES

Virginia Fonseca anuncia pausa nas redes sociais após filhas passarem por cirurgias

Maria Alice e Maria Flor realizaram procedimentos para retirada de amígdalas e adenoide

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 10:58:57 Editado em 03.08.2026, 10:58:49
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Virginia Fonseca anuncia pausa nas redes sociais após filhas passarem por cirurgias
Autor Foto: (reproduçao redes sociais)

A influenciadora e apresentadora Virginia Fonseca anunciou um afastamento temporário das redes sociais para se dedicar exclusivamente à recuperação de suas duas filhas, Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3. As crianças passaram por cirurgias para a retirada das amígdalas e da adenoide. Segundo a assessoria de imprensa da empresária, os procedimentos já estavam previamente agendados, transcorreram dentro do previsto e foram bem-sucedidos, embora ainda não haja uma data oficial divulgada para a alta hospitalar.

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Em publicação enviada aos seus seguidores, Virginia explicou que ficará desconectada da internet até que as meninas voltem para casa, buscando oferecer carinho e atenção integral sem a pressão da rotina digital. A indicação médica para as intervenções já havia sido compartilhada pela influenciadora no início do ano, quando ela revelou que as filhas sofriam com roncos intensos e episódios frequentes de perturbação do sono provocados pelo tamanho elevado das estruturas respiratórias.

As amígdalas e a adenoide integram o sistema imunológico na infância, atuando na proteção contra vírus e bactérias na garganta e na nasofaringe, respectivamente. No entanto, quando apresentam aumento excessivo de tamanho ou infecções recorrentes, os médicos costumam recomendar a intervenção cirúrgica — conhecida como amigdalectomia associada à adenoidectomia — para combater quadros de apneia, dificuldade para respirar e dores de garganta. Realizada sob anestesia geral e por via oral, sem cortes externos, a operação costuma ter recuperação rápida, permitindo alta no mesmo dia na maioria das ocorrências.

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afastamento temporário amigdalectomia e adenoidectomia cirurgia crianças recuperação pós-operatória saúde infantil Virginia Fonseca
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