Virginia Fonseca acusa Anitta de vetar cerimônia de passagem de coroa na Grande Rio

A transição do posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio virou motivo de polêmica nos bastidores. A influenciadora Virginia Fonseca, que está de saída do cargo, acusou a cantora Anitta de exigir o cancelamento da tradicional cerimônia de passagem da coroa. O anúncio oficial de Anitta como nova rainha da agremiação de Duque de Caxias está previsto para este domingo (6).

Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria de Virginia afirmou que a influenciadora estava totalmente à disposição da escola para realizar o evento simbólico, mas que acabou sendo impedida por uma imposição de sua sucessora. "Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar", declarou a equipe da influenciadora, que aproveitou para mandar indiretas sobre ter "respeitado a soberania da escola" e colocado a comunidade de Caxias como a "grande estrela".

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Por outro lado, a assessoria de imprensa da Grande Rio informou que desconhece qualquer exigência do tipo.

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Anitta, que também assina como uma das autoras do samba-enredo da escola para o Carnaval de 2027, não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Embora nunca tenha feito críticas diretas a Virginia, a cantora já se posicionou publicamente de forma contrária à divulgação de casas de apostas por influenciadores — prática comumente realizada por Virginia Fonseca.