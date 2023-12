Virginia flagra Zé Felipe e deixa fãs desconfiados

A influenciadora Virginia Fonseca está sofrendo críticas nas redes sociais nesta segunda-feira, 4, após preparar uma "surpresa" para o marido, o cantor Zé Felipe. É que ela decidiu aparecer de surpresa no hotel em que ele estava hospedado.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Com macacão decotado até o umbigo, Simone Mendes deu o que falar

Foi a própria artista quem contou a história nas redes sociais. Ela pegou um voo, um carro e chegou sem avisar dentro do quarto onde ele descansava para uma de suas apresentações. Ao vê-la, o rapaz fez uma cara de surpresa e reagiu com perplexidade.

continua após publicidade

Também em seu perfil, a artista lamentou a reação do marido. "Galera, confesso que fiquei brava com a reação do Zé, ele ficou com essa cara do video por 15 minutos ou mais. Mas foi mara, te amo, Zé!", disse ela justificando a "brincadeira".

Nos comentários, fãs de Virginia Fonseca criticaram a postura da influenciadora e estranharam a "brincadeira" que foi considerada ofensiva. "Pra mim a Virgínia foi atrás dele por ciúmes e não pra fazer surpresa. Escuta só", opinou um. "Alguém já pensou que nem sempre a questão é a traição e sim as atitudes controladoras", disparou outro. "Achei essa história bem mal explicada", disparou um terceiro.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News