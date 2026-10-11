Virginia e Zé Felipe são vistos juntos em Miami após término da influenciadora

A influenciadora Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe foram vistos juntos neste domingo (11) em uma praia de Miami, nos Estados Unidos, um dia após a confirmação do fim do namoro dela com o jogador de futebol Vini Jr. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o ex-casal dividindo uma espreguiçadeira e conversando ao lado de amigas de Virginia. Mais cedo, ambos já haviam publicado fotos aproveitando o dia de sol na companhia dos três filhos.

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O encontro nos Estados Unidos é resultado de uma mudança de planos da influenciadora. Virginia chegou em Miami pela manhã, antecipando a viagem que estava originalmente agendada apenas para o dia 23 de outubro. A decisão de ir para a cidade, que é a atual residência do ex-marido, ocorreu logo após a oficialização do término com o atleta.

O fim do relacionamento de quase um ano entre Virginia e Vini Jr. foi confirmado no sábado (10). Em nota enviada à imprensa, a assessoria da influenciadora declarou que o rompimento ocorreu de forma amigável e sem conflitos, tratando-se de um entendimento mútuo entre as partes para não seguirem mais como um casal.

As informações são do Metrópoles.