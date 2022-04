Da Redação

Virgínia e Zé Felipe foram barrados em restaurante nos EUA

Nesta quinta-feira (14), o colunista Léo Dias divulgou que, durante viagem em Las Vegas, nos Estados Unidos, Virgínia Fonseca e Zé Felipe foram barrados em um renomado restaurante por, de acordo com o estabelecimento, não estarem vestidos adequadamente.

O casal foi impedido de entrar no Top of The World, localizado no hotel Stratosphere, por estar vestindo moletom. O estabelecimento alegou que eles não estariam seguindo as regras de vestimenta. Eles também estavam acompanhados de dois amigos e a mãe da influenciadora.



Frustrados com a situação, eles acionaram o gerente do local, que por fim, decidiu liberá-los. “Ninguém avisou a gente que tinha traje especial, aí fomos de moletom, mas depois conseguimos entrar”, explicou.

O Top of The World é um dos principais pontos para se conhecer a cidade americana, já que proporciona aos visitantes uma vista de 360º. Além de estar a mais de 240 metros de altura, ele também gira bem devagar.





