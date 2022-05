Virgínia e Zé Felipe anunciam sexo do segundo bebê do casal

Da Redação

Na noite desta segunda-feira (30), a influencer Virgínia e o marido, o cantor Zé Felipe, comemoraram o aniversário de 1 aninho da primogênita, a pequena Maria Alice, com uma grande festa. O casal aproveitou o momento para revelar o sexo do segundo bebê do casal, que é uma menina. O nome? Maria Flor.

O momento foi marcado por fogos e papel picado na cor rosa. Zé Felipe cantava uma música, quando desceu do palco e avisou os convidados sobre o anúncio. Os presentes foram orientados a não gravarem o momento, pois a equipe da influenciadora gravaria tudo para a produção de um documentário. Toda a família se reuniu para o momento da revelação e comemoram com abraços e bastante euforia a novidade.

As informações de como ocorreu a revelação foram divulgadas por Leo Dias, na sua coluna.

A história de Virgínia e Zé Felipe



Zé Felipe e Virgínia se conheceram em junho de 2020 e assumiram o namoro em julho. Em menos de um ano, casaram-se e tiveram a primeira filha, a pequena Maria Alice. Para Zé Felipe, tudo aconteceu quando tinha que acontecer.

Casal também está às vésperas de completar 2 anos juntos, e provam de uma união madura, bem estruturada e sem crise aparente ao longo desse tempo, embora a pouca idade, ela com 23 e ele com 24.





Fonte: Informações do Metrópoles.