INFLUENCIADORA

Virginia é xingada pela torcida do Brasil após gol de Vini Jr. contra o Panamá

Os gritos dos torcedores foram tão altos que conseguiram invadir a transmissão da partida

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 20:12:23 Editado em 31.05.2026, 20:13:38
Autor Torcida xingou a influenciadora após gol marcado pelo ex-namorado dela, Vini Jr - Foto: Reprodução

Após Vini Jr. marcar um gol no amistoso Brasil x Panamá neste domingo (31/5), a torcida do Macaranã, no Rio de Janeiro (RJ), começou a cantar ofensas para Virginia Fonseca, ex-namorada do craque. A influenciadora assistia à partida em um dos camarotes do estádio.

O momento logo viralizou nas redes sociais. Os gritos dos torcedores foram tão altos que conseguiram invadir a transmissão da partida.



Amistoso

O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31/5) em uma disputa amistosa no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No primeiro minuto da partida, Vini Jr. marcou o primeiro gol pelo time verde e amarelo.

Este é o último duelo da Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti antes de embarcar para a Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos.

Com informações do Metrópoles

Brasil x Panamá Copa do Mundo 2026 Maracanã torcida Vini Jr Virginia Fonseca
