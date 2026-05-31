Virginia é xingada pela torcida do Brasil após gol de Vini Jr. contra o Panamá
Os gritos dos torcedores foram tão altos que conseguiram invadir a transmissão da partida
Após Vini Jr. marcar um gol no amistoso Brasil x Panamá neste domingo (31/5), a torcida do Macaranã, no Rio de Janeiro (RJ), começou a cantar ofensas para Virginia Fonseca, ex-namorada do craque. A influenciadora assistia à partida em um dos camarotes do estádio.
O momento logo viralizou nas redes sociais. Os gritos dos torcedores foram tão altos que conseguiram invadir a transmissão da partida.
🚨AGORA: Torcedores do Brasil no Maracanã após o gol de Vini Jr: "Ei, Virgínia, vai tomar no c*!" pic.twitter.com/EIPNB5BcWC— CHOQUEI (@choquei) May 31, 2026
O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31/5) em uma disputa amistosa no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). No primeiro minuto da partida, Vini Jr. marcou o primeiro gol pelo time verde e amarelo.
Este é o último duelo da Seleção Brasileira do técnico Carlo Ancelotti antes de embarcar para a Copa do Mundo 2026, nos Estados Unidos.
Com informações do Metrópoles