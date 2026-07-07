Virginia e Vini Jr. fazem soroterapia no mesmo local nos EUA

A influenciadora Virginia Fonseca e o jogador Vinícius Júnior realizaram sessões de soroterapia nesta segunda-feira (6) nos Estados Unidos, logo após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. A informação foi confirmada pela clínica responsável pelo atendimento domiciliar, que publicou nas redes sociais fotos com as duas personalidades. Embora tenham recebido o tratamento no mesmo local, as imagens divulgadas mostram a empresária e o atleta separadamente. Apesar dos rumores recentes sobre uma possível retomada do relacionamento, nenhum dos dois fez um pronunciamento oficial sobre o assunto até o momento.

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A soroterapia, também conhecida como terapia nutricional endovenosa, consiste na administração direta na veia de vitaminas, minerais e medicamentos. Em seu perfil nas redes sociais, Virginia explicou aos seguidores que recorreu ao procedimento para levantar a imunidade, pois estava gripada e se sentindo mal devido a um mês de má alimentação e rotina desregulada. A influenciadora detalhou que o soro incluiu substâncias como vitamina C e B12, relatando uma melhora imediata e significativa em seu quadro de saúde após a aplicação. As funcionárias do estabelecimento agradeceram a confiança e celebraram o atendimento prestado ao jogador, à influenciadora e aos amigos presentes no local.



