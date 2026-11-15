Virginia e Neymar ficaram? Influenciadora e jogador se pronunciam sobre suposto affair

O atacante Neymar utilizou suas redes sociais neste domingo (15) para negar os boatos de que teria se envolvido com a influenciadora Virginia Fonseca. O pronunciamento ocorreu após a publicação de uma reportagem da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que apontava um suposto momento de intimidade entre as duas celebridades durante uma festa realizada no dia 6 de novembro, às vésperas do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Em sua conta no Instagram, o jogador desmentiu os rumores de forma categórica, afirmando que não se envolveu com outra pessoa e lamentando que o público se importe mais com o engajamento gerado pelos nomes famosos do que com a realidade dos fatos.

Além de Neymar, a assessoria de Virginia também emitiu um comunicado oficial negando qualquer envolvimento com o jogador: "Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação."

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De acordo com as informações divulgadas pela coluna do Metrópoles que motivaram a resposta do atleta, o encontro teria ocorrido em um ambiente reservado em um Pôquer, com restrição severa ao uso de aparelhos celulares. Fontes relataram à jornalista que Neymar e Virginia não fizeram questão de esconder a proximidade dos demais convidados presentes no local, consumiram bastante bebida alcoólica e protagonizaram cenas de intimidade. Durante o evento, a influenciadora teria rebolado no colo do jogador, que chegou a usar um microfone de forma descontraída para chamá-la de "Vivibora", um apelido já conhecido entre os fãs e amigos mais próximos dela.

O suposto episódio ganhou ainda mais repercussão por esbarrar em outras especulações e polêmicas recentes envolvendo a vida particular de ambos. Nos últimos dias, Virginia também passou a ser apontada como affair do piloto de Stock Car César Ramos, com quem supostamente teria ficado em uma festa pós-GP de São Paulo. Já pelo lado do jogador, a situação reacende um histórico de tensões, uma vez que ele é casado com Bruna Biancardi, que está grávida de Mariah, a terceira filha do atleta. A relação entre a atual esposa do jogador e a influenciadora já era marcada por desentendimentos públicos anteriores, iniciados quando Virginia admitiu ter telefonado para Neymar às 2h da madrugada para tratar de assuntos referentes ao leilão do Instituto do jogador. Na ocasião, a atitude gerou forte incômodo em Biancardi, que acusou a influenciadora de falta de postura e educação, mencionando ainda episódios passados de desconforto em sua própria casa.