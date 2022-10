Virginia é detonada após filha com 7 dias fazer publi; entenda

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A recém-nascida, de apenas sete dias, apareceu de roupão e pantufas rosas e com uma taça nos braços para divulgar os produtos infantis da marca da influenciadora

Virginia Fonseca tem sido detonada por seus seguidores desde que compartilhou a primeira “publi” de Maria Flor, sua filha caçula fruto da relação com o cantor Zé Felipe. A recém-nascida, de apenas sete dias, apareceu de roupão e pantufas rosas e com uma taça nos braços para divulgar os produtos infantis da influenciadora.

continua após publicidade .

A publicação realizada neste sábado (29) na página de Virginia, já soma quase 3 milhões de curtidas e milhares de comentários. Porém, a atitude da mãe da bebê não pegou bem. Internautas a acusam de “só pensar em dinheiro” e expor “desnecessariamente e excessivamente” as crianças.

-LEIA MAIS: Nasce Maria Flor, segunda filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

continua após publicidade .

“Essa Virginia é o cúmulo do dinheiro sujo cara, literalmente ela usa as filhas dela para fazer ‘publi’ e a menina nasceu não tem nem um mês, já está entrando na pauta do marketing. Eu acho isso ridículo, exposição desnecessária”, escreveu uma internauta. “Virginia usando a criança para fazer publi… ah, vai à merda, né?”, revoltou-se outra.



“Virginia colocando a bebê sentada para fazer ‘publi’ dos produtos dela, loucura, hein. Ok, é filha dela, ela decide isso. Mas deveria ser proibido… usando do sentimentalismo do público com um bebê recém-nascido para vender. Esperta e marqueteira, mas isso é cruel”, comentou um usuário do Twitter.

As informações são do site Metrópoles.

continua após publicidade .

Veja a repercussão:

Virgínia colocando a bebê sentada pra fzr publi dos produtos dela, loucura hein

Ok q é filha dela, ela decide isso. mas isso deveria ser proibido, usando do sentimentalismo do público com um bebê recém-nascido pra vender. Esperta e marketeira, mas isso é cruel pic.twitter.com/9mfFBLiFFO — me chama de polly 🧚🏼 (@eltonoliverr) October 29, 2022

Eu não vejo nenhuma expressão sentimental na Virgínia. Sério. Pra mim, parece que qualquer coisa pra ela é motivo pra fazer publi. Tudo gira em torno de multiplicar a renda. A filha acabou de nascer e já é cobaia de não sei quantas campanhas publicitárias. Vai curtir sua filha! — papiroinsano (@papiroinsano) October 25, 2022

meu Deus que doentio a virginia postar publi da filha dela COM UMA SEMANA DE VIDA — aninha 🪪 11/11 (@melchmaisa) October 29, 2022





Siga o TNOnline no Google News