Virginia e Bruna Biancardi serão vizinhas em condomínio de luxo

Situação chama a atenção após atrito entre as duas influenciadoras em setembro de 2025

As influenciadoras digitais Virginia Fonseca e Bruna Biancardi serão vizinhas em um condomínio de luxo localizado em Itapema, no litoral de Santa Catarina.

Conhecido popularmente como o "prédio do Neymar" devido à sociedade de uma empresa do jogador de futebol na incorporação e no terreno do empreendimento, o residencial de altíssimo padrão recebeu recentemente a confirmação de compra de uma unidade por parte de Virginia.

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O apartamento adquirido pela empresária e apresentadora ocupa um andar inteiro e está avaliado em mais de R$ 20 milhões.

O condomínio dispõe de 60 apartamentos com metragens que variam de 264 a 966 metros quadrados, equipados com opções de quatro a seis suítes. Com preços de venda que partem de R$ 13 milhões e chegam a R$ 50,8 milhões.

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No caso da cobertura triplex, a estrutura de lazer do local oferece piscina com borda infinita de frente para o mar, spa, pub privativo, adega de vinhos, sala de jogos, espaço para crianças, área destinada a animais de estimação e uma academia completa. O próprio Neymar já esteve no local no passado para acompanhar o andamento das obras da construtora.

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Desentendimento

A futura convivência no mesmo endereço desperta a atenção do público devido a um desentendimento público entre as duas influenciadoras ocorrido em setembro de 2025. Na ocasião, Bruna Biancardi, que é companheira de Neymar, questionou uma ligação telefônica feita por Virginia para o atleta durante a madrugada.

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Posteriormente, Virginia justificou publicamente que o contato telefônico tratava de assuntos profissionais relacionados ao leilão beneficente do jogador, admitindo que o horário havia sido inadequado.

Em resposta, Biancardi rebateu as declarações na época, afirmando que o episódio não havia sido um caso isolado e criticando a postura da apresentadora fora das redes sociais.