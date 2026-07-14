Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
FIZERAM AS PAZES?

Virginia e Bruna Biancardi serão vizinhas em condomínio de luxo

Situação chama a atenção após atrito entre as duas influenciadoras em setembro de 2025

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 11:56:15 Editado em 14.07.2026, 11:56:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Virginia e Bruna Biancardi serão vizinhas em condomínio de luxo
Autor Virginia Fonseca e Bruna Biancardi - Foto: Instagram/reprodução

As influenciadoras digitais Virginia Fonseca e Bruna Biancardi serão vizinhas em um condomínio de luxo localizado em Itapema, no litoral de Santa Catarina.

Conhecido popularmente como o "prédio do Neymar" devido à sociedade de uma empresa do jogador de futebol na incorporação e no terreno do empreendimento, o residencial de altíssimo padrão recebeu recentemente a confirmação de compra de uma unidade por parte de Virginia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Incêndio destrói estátua de Nossa Senhora Aparecida de 10 metros; veja

O apartamento adquirido pela empresária e apresentadora ocupa um andar inteiro e está avaliado em mais de R$ 20 milhões.

O condomínio dispõe de 60 apartamentos com metragens que variam de 264 a 966 metros quadrados, equipados com opções de quatro a seis suítes. Com preços de venda que partem de R$ 13 milhões e chegam a R$ 50,8 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No caso da cobertura triplex, a estrutura de lazer do local oferece piscina com borda infinita de frente para o mar, spa, pub privativo, adega de vinhos, sala de jogos, espaço para crianças, área destinada a animais de estimação e uma academia completa. O próprio Neymar já esteve no local no passado para acompanhar o andamento das obras da construtora.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Desentendimento

A futura convivência no mesmo endereço desperta a atenção do público devido a um desentendimento público entre as duas influenciadoras ocorrido em setembro de 2025. Na ocasião, Bruna Biancardi, que é companheira de Neymar, questionou uma ligação telefônica feita por Virginia para o atleta durante a madrugada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Posteriormente, Virginia justificou publicamente que o contato telefônico tratava de assuntos profissionais relacionados ao leilão beneficente do jogador, admitindo que o horário havia sido inadequado.

Em resposta, Biancardi rebateu as declarações na época, afirmando que o episódio não havia sido um caso isolado e criticando a postura da apresentadora fora das redes sociais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
bruna biancardi celebridades brasileiras condomínio de luxo desentendimento público Itapema Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV