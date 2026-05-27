Virginia diz que cogitou não fazer festa da filha com Zé Felipe e admite após curtir evento: ‘Já sabia’

A influenciadora digital Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para compartilhar um desabafo após a festa de aniversário de cinco anos de Maria Alice, sua filha com o cantor Zé Felipe. Nos stories, a artista surgiu antes de dormir e contou como estava se sentindo após a comemoração.

No fim da tarde, Virginia reapareceu em seu perfil e brincou sobre o cansaço depois do evento. “Tô aqui, gente. Mas tentando descobrir a placa do caminhão que passou por cima de mim”, disse ela.

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Mais tarde, a influenciadora mostrou que já estava jantando antes de dormir, já que tem uma viagem de trabalho marcada e precisou acordar cedo após a festa.

“Já estou aqui prontinha para dormir. Hoje eu não postei muita coisa porque fiquei o dia inteiro de ressaca, então não fiz nada. A festa da Maria Alice eu nem ia fazer”, revelou.

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Em seguida, Virginia contou que mudou de ideia ao conseguir fechar atrações musicais para o aniversário da filha. “Aí eu decidi fazer e consegui as atrações que foram Léo Foguete, Matheus & Kauan e Henry Freitas. Quando consegui fechar os três, eu falei: ‘Já era’. Eu já sabia que ia entregar tudo, que ia beber. Então já sabia que hoje o dia seria off. Agora é descansar porque amanhã tenho que trabalhar”, completou.

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Como foi a festa de Maria Alice?

A filha mais velha do ex-casal ganhou uma festa luxuosa com o tema ‘Minnie’ e escolheu usar um vestido vermelho com detalhes branco, inspirado na personagem, além de uma tiara com orelhas e um laço, luvas e um sapato preto com meias brancas. Além da decoração luxuosa, o bolo da aniversariante também chamou atenção. Veja aqui a foto!

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Durante a festa, que aconteceu em Goiânia, Zé Felipe subiu ao palco para cantar a música “Só Tem Eu”, que gravou no início do relacionamento com Virginia.

Enquanto o cantor se apresentava, a empresária também subiu ao palco e ficou ao lado dele durante a canção. Nas redes sociais, um especialista em leitura labial analisou as imagens e apontou o que teria sido dito pelo casal. Veja aqui!