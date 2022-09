Virginia desabafa na internet após pediatra julgar sua filha; entenda

Da Redação

Maria Alice é filha de Virginia com o cantor Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca desabafou nas redes sociais depois que uma pediatra apontou que a sua filha com o cantor Zé Felipe, Maria Alice, de apenas 1 ano e 3 meses, possui atraso na fala. "Coisas que a pediatria me proporciona: eu fico vigiando a Maria Alice, filha da Virgínia e do Zé Felipe, para ver quando ela vai desenvolver a fala (que está atrasada, inclusive)", julgou a médica no Twitter. "Ela já deveria estar falando, pelo menos, mais três palavras, além dos nomes da família. Mas falando bem."

Ocultando o nome da profissional, Virginia compartilhou a publicação em seu perfil do Instagram e afirmou que a filha é acompanhada por uma equipe médica mensalmente. A empresária também enfatizou que não publica todo o dia a dia da filha. "Não seja esse tipo de profissional, pelo amor de Deus. Tipo de coisa que recebo só para tirar minha paz. Tenha santa paciência", disse. "Cada criança é uma criança. Maria Alice vai ao pediatra todo mês. Ela é superinteligente, fofa, linda e faz as coisas no tempo dela, sim."

Conforme especialistas, o desenvolvimento da fala começa justamente na faixa etária que Maria Alice está, por volta de 1 ano de idade, quando a criança diz as primeiras palavras. Até a idade de 2 a 3 anos, é natural que ela já consiga organizar um conjunto de expressões, mesmo que a pronúncia não esteja correta.

"Na primeira etapa, você não vai querer que a criança fale tudo, ela vai falar algumas palavras, às vezes não corretamente. Depois, com um pouco mais de idade, vai formar palavras e as juntar", explica o otorrinolaringologista pediatra Lauro Alcântara, do Hospital Pequeno Príncipe (PR).







