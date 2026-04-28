Virginia chora pós fala de Luana Piovani e diz que acionará a Justiça; veja vídeo

A influenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, se emocionou ao responder publicamente a críticas feitas pela atriz Luana Piovani, de 49. A polêmica teve início após a artista mencionar os três filhos da empresária, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, ao comentar a atuação de Virginia em campanhas publicitárias ligadas a jogos on-line. (Vídeo abaixo)

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Em sua manifestação, Virginia afirmou que pretende recorrer à Justiça diante das declarações. A repercussão ganhou força nas redes sociais após Luana compartilhar um vídeo da auditora Juliana Prates. No conteúdo, que viralizou anteriormente, ela relata a morte do irmão, Otacílio Prates, associada ao vício em apostas on-line.

O caso ampliou o debate sobre a divulgação de plataformas de jogos na internet e seus possíveis impactos, especialmente quando envolve figuras públicas com grande alcance nas redes sociais.

"Virginia, a maldição vai colar em você, resvalará nos seus filhos, dinheiro de sangue, endemoniado”, escreveu Luana Piovani.

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“Estava ali jantando com os meus filhos, vi essa merda, e eu fico indignada, porque eu não consigo entender como um ser humano fala uma coisa dessa”, disse Virginia, chorando.

“Quer falar de mim, fala o que você quiser. Agora, dos meus filhos? Crianças de quatro, três e um ano. Juro. Não tô aguentando mais, velho”, completou a empresária.





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Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução





Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução

“Tá repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa maldição que essa mulher joga sobre meus filhos!!! Agora vamos resolver na Justiça, falar de mim? Ok, agora dos meus filhos? Chega. Cansei”, publicou a influenciadora nos stories, marcando na publicação, seu ex-marido e pai das crianças, Zé Felipe.

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Foto: Instagram/Reprodução Foto: Instagram/Reprodução

O cantor, por sua vez, demonstrou apoio à ex-esposa, repostando o story com indignação; “Não dá”, escreveu Zé Felipe, acompanhado de um emoji de nojo.

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