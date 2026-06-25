Virginia aparece com item nas mãos e levanta suspeitas envolvendo Vini Jr.; entenda

Um post de Virginia Fonseca após o jogo do Brasil contra a Escócia nesta quarta-feira (24) chamou a atenção. A empresária acompanhou a partida de um camarote no estádio e claro que vibrou com os dois gols de seu até então ex-namorado, Vini Jr. Depois do momento emocionante, a famosa apareceu com um item nas mãos que levantou suspeitas sobre ter recebido algo do craque.

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Em um elevador, a ex-esposa de Zé Felipe apareceu com um buquê nas mãos. Esse seria o segundo que ela ganhou ao chegar nos EUA e o primeiro, que foi caríssimo e tinha rosas que duram até dois anos, teria sido enviado por Vini Jr.





Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Novamente, Virginia Fonseca levantou suspeitas de ter sido cortejada pelo atleta, que brilhou e foi destaque na última partida da Seleção Brasileira.

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Além dessa atitude, outra que aconteceu após o jogo levantou ainda mais suspeitas de que eles estariam juntos novamente. Vini Jr. deixou um recado na rede social da influencer com muito romance, parecendo que eles teriam reatado.

A separação de Vini Jr. e Virginia

No dia 15 de maio, Virginia Fonseca surpreendeu ao anunciar que o namoro com Vini Jr. estava acabado. A decisão veio após ela ir visitá-lo depois de vários boatos de que a relação estaria em crise. Ao ir para lá e receber um presente de Dia das Mães dele muito luxuoso, os internautas acreditaram que a crise havia passado, contudo, não foi o que aconteceu.

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Depois de ver a um jogo usando uma jaqueta com o rosto dele e postando fotos do momento, a influencer simplesmente apagou tudo e anunciou o término. O fim da relação teria acontecido, segundo Leo Dias, após uma descoberta de Virginia sobre a intimidade do craque.

As moças que foram apontadas como suposto pivô para o fim se pronunciaram e alegaram que não foram chamadas e nem bancadas por Vini Jr. em Madrid na época.

Informações: Revista Caras

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