Virginia apaga post e levanta suspeitas envolvendo Vini Jr.

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção com uma atitude em sua rede social. A empresária apagou um post que havia feito no TikTok logo após o término com o jogador Vini Jr. A atitude foi notada pelos internautas nesta quarta-feira (03) e gerou comentários.

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O vídeo delatado por ela tinha a frase sobre não aceitar o que não cabia em sua vida. A ação da influencer foi vista como se ela estivesse voltando atrás após se posicionar contra algo que o atleta teria feito enquanto estavam juntos. Há quem até cogitou que ela teria perdoado ele e estaria ensaiando uma volta.

“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Fim”, dizia o vídeo que foi excluído.

Nos comentários da página Subcelebrities, os internautas opinaram sobre a decisão da empresária, de tirar o post do ar. “Pelo visto já negociou”, opinaram. “Aparentemente o inegociável foi negociável”, escreveram sobre a famosa ter voltado atrás com Vini Jr.

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Vale lembrar que Virginia e Vini Jr. anunciaram o término após seis meses de namoro. O fim foi um pouco polêmico, envolvendo boatos de uma suposta traição do atleta, que teria chamado modelos para visitá-lo, segundo informações do portal Leo Dias.

Após o fim, o atleta escreveu uma mensagem dizendo para a ex “ficar bem” e a atitude fez com que ele fosse alvo de piadas. Amigos próximos a ele disseram que um dos motivos para a separação teria sido a grande exposição da loira na rede social, o que ele não estava muito acostumado por ser uma pessoa mais afastada da internet.

Informações: Revista Caras

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