Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
VOLTOU ATRÁS?

Virginia apaga post e levanta suspeitas envolvendo Vini Jr.

A ação da influencer foi vista como se ela estivesse voltando atrás após se posicionar

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 10:20:06 Editado em 03.06.2026, 10:20:00
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Virginia apaga post e levanta suspeitas envolvendo Vini Jr.
Autor Foto: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção com uma atitude em sua rede social. A empresária apagou um post que havia feito no TikTok logo após o término com o jogador Vini Jr. A atitude foi notada pelos internautas nesta quarta-feira (03) e gerou comentários.

📰LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta quarta (03)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O vídeo delatado por ela tinha a frase sobre não aceitar o que não cabia em sua vida. A ação da influencer foi vista como se ela estivesse voltando atrás após se posicionar contra algo que o atleta teria feito enquanto estavam juntos. Há quem até cogitou que ela teria perdoado ele e estaria ensaiando uma volta.

“Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, para mim, é inegociável. Fim”, dizia o vídeo que foi excluído.

Nos comentários da página Subcelebrities, os internautas opinaram sobre a decisão da empresária, de tirar o post do ar. “Pelo visto já negociou”, opinaram. “Aparentemente o inegociável foi negociável”, escreveram sobre a famosa ter voltado atrás com Vini Jr.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vale lembrar que Virginia e Vini Jr. anunciaram o término após seis meses de namoro. O fim foi um pouco polêmico, envolvendo boatos de uma suposta traição do atleta, que teria chamado modelos para visitá-lo, segundo informações do portal Leo Dias.

Após o fim, o atleta escreveu uma mensagem dizendo para a ex “ficar bem” e a atitude fez com que ele fosse alvo de piadas. Amigos próximos a ele disseram que um dos motivos para a separação teria sido a grande exposição da loira na rede social, o que ele não estava muito acostumado por ser uma pessoa mais afastada da internet.

Informações: Revista Caras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Influenciadora digital rede social relacionamentos polêmicos término de namoro Vini Jr Virginia Fonseca
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV